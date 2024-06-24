أثار أحد أفراد الدعم السريع بالسودان التساؤولات خلال مشاركته لزملائه الاحتفالات باقتحامهم لمدينة “الفولة”, عاصمة ولاية غرب كردفان. وبحسب مقطع فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين فقد ظهر فرد الدعم السريع وهو يرفع علم دولة “أثيوبيا”, ويلوح به خلال الاحتفالات. لقطة “الدعامي” أثارت عدد من التساؤولات على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية وأبرزها (هل استعان الدعم السريع بجنود من أثيوبيا ليقاتلوا معه؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يثير التساؤولات بعد رفعه علم “أثيوبيا” خلال احتفالات “الدعامة” بدخولهم مدينة “الفولة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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