قال عروة الصادق القيادي بتسيقية “تقدم” إن قائد الجيش السوداني اتصل على قيادة تنسيقية تقدم للجلوس معهم استجابة لطلب معلق لشهور.
مبديا أمله أن يتم الإعلان عن زمان ومكان اللقاء بصورة رسمية في الصفحات الرسمية.
وأضاف في تغريدة على منصة إكس “فلا يوجد ما يدفع للتردد أو التراجع والسلام طريقه يحتاج لجرأة وشجاعة، نأمل أن تتحلى بها قيادة الجيش فقد بلغت روح المواطن حُلقومه”.
وقال مصدر إن التواصل مع قيادة الجيش و الدعم السريع لم ينقطع، وأن تقدم تناقش بصورة غير رسمية مع قيادة الجيش والدعم السريع، كل على حدة، خارطة طريق إنهاء الحرب، وأن المناقشات طرحت أفكاراً بناءة حول وقف إطلاق النار، وأطراف العملية السياسية.
وأكد أن الوساطة تعمل على تصميم عملية تفاوضية على هدى تلك الأفكار، وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الإفريقي يعمل منفرداً ودون تشاور كافٍ واعتبر ذلك عقبة أمام الوصول إلى صيغة للعملية السياسية.
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كانت هذه تفاصيل خبر تقدم” تتلقى اتصالا من الجيش للقاء البرهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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