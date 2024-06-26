أزمة جديدة منتظرة في الأهلي بسبب أولمبياد باريس

علق الإعلامي أحمد شوبير، على موقف إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني من اختيارات روجيرو ميكالي المدير الفتي لمنتخب مصر الأولمبي، للاعبين الكبار الذين سيمثلون الفراعنة في أولمبياد باريس 2024 الذي ينطلق بعد أيام.

وقال «شوبير» في تصريحات إذاعية لبرنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «أون سبورت»: «ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي وضع الثلاثي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم وأحد الحراس؛ ضمن الحسابات بقوة للاختيار بينهم مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، للمشاركة في الأولمبياد، خاصة بعد صعوبة اختيار الثلاثي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد بسبب رفض أنديتهم الأوروبية».

وأكد أن كولر يرى أن هناك مباريات قوية للأهلي خلال الفترة المقبلة في مشوار الدوري الممتاز والذي يسعى للفوز به؛ خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز، مشيرًا إلى أن معسكر منتخب مصر سينطلق خلال أيام قليلة.

وأختتم نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: «الأمر صعب للغاية وقد يتمسك مارسيل كولر بلاعبي الأهلي معه خلال الفترة المقبلة بسبب ارتباط الفريق بمباريات متتالية خلال الفترة المقبلة، ويرفض تمثيلهم مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، خاصة أن الأولمبياد غير مدرج في الأجندة الدولية.

الوطن نيوز