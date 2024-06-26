هشام الشواني: يجب أن نكون أكثر تماسكا أمام هذه السياسة وأكثر تركيزا على قول الحقيقة

قال هشام الشواني الأمين السياسي لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية بأنه يجب أن نكون أكثر تماسكا أمام هذه السياسة وأكثر تركيزا على قول الحقيقة نعم وعدم تهويل الأمور ولا ننشر انتصارات غير حقيقية. الجزيرة – السودان

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