الفريق ابراهيم جابر يتفقد سلاح المدفعية عطبرة

امتدح عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري مستشار *إبراهيم جابر إبراهيم* الدور الكبير الذي يضطلع به سلاح المدفعية عطبرة والعقيدة الراسخة لجنوده في الزود عن حياض الوطن خلال تاريخه الطويل.

واشاد سيادته لدى مخاطبته صباح اليوم ضباط وضباط صف وجنود المدفعية عطبرة بحضور والي ولاية نهر النيل المكلف محمد البدوي عبدالماجد وبحضور اللواء ركن محمد الامين حسن عبدالوهاب خيري قائد سلاح المدفعية ،بالتنسيق العالي والتعاون المشترك بين المدفعية وبقية الاجهزة التنفيذية والامنية والنظامية في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة والتي ابلت فيها المدفعية بلاء حسنا.

وأضاف أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري بكافة فرقها ووحداتها لا مطامع لديها وهدفها السامى هو حماية تراب الوطن والحفاظ على سيادته.

وأضاف مساعد القائد العام أن سلاح المدفعية عطبرة بخبرته وتاريخه سيصنع الفارق في معركة الكرامة لقدرته على بث الروح الوطنية والقتالية بين جنوده وتقديم الغالي والنفيس حفاظا علي أمن واستقرار السودان. سونا

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