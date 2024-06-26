إيقاف المدارس و جميع الأنشطة التجارية الخاصة بالسودانين بمصر

أعلنت الجهات الأمنية في مصر تعليق جميع الأعمال و الأنشطة التجارية الخاصة بالسودانين بالقاهرة غير المقننه بصورة رسمية و البداية بالمدارس السودانية اعتبارا من 30 يونيو 2024 م

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