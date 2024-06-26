وصل عضو مجلس السيادة الإنتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ظهر اليوم إلى مدينة سنار يرافقه اللواء الركن سامى الطيب قائد الفرقة الثامنة عشرة مشاه.
وكان فى إستقباله بمدينة سنار اللواء الركن د. ربيع عبدالله قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية وقائد متقدم سنار والعميد الركن علي بيلو قائد اللواء 256 دفاع جوي و مشرف جهاز المخابرات العامة بالولاية.
وتلقي نائب القائد العام تنويراً مفصلاً حول الموقف العملياتى بالقطاع وإستعداد القوات لصد أي محاولات من قبل العدو لزعزعة أمن واستقرار ولاية سنار.
ووقف سيادته على جاهزية متقدم سنار والروح المعنوية العليا التى يتمتع بها أفراد القوات المسلحة وجهاز المخابرات ومنسوبى الشرطة والمستنفرين من المقاومة الشعبية مشيداً بالأداء البطولى فى المحاور المختلفة الذى أجبر المليشيا علي التراجع بعد أن كبدتها القوات المسلحة خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد.
و أكد الكباشي عزم القوات المسلحة المستمر على دحر المليشيا المتمردة وإفشال كل المخططات الرامية إلى تدمير البلاد
وتفقد نائب القائد العام عدد من طرقات مدينة سنار وحيا صمود المواطنين الذين اكدوا تمسكهم وثباتهم بمدينة سنار العريقة جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة.
اعلام مجلس السيادة الانتقالي
كانت هذه تفاصيل خبر كباشي من سنار يؤكد عزم القوات المسلحة على افشال كل المخططات الرامية إلى تدمير السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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