كتبت الصحفية المصرية صباح موسى, تغريدة على حسابها عبر منصة “إكس”, عقب الأخبار المتداولة عن سقوط مدينة سنار في يد قوات الدعم السريع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, كانت قد نشرت شائعات بسقوط سنار.
وكتبت الصحفية المصرية في تغريدتها: (إلى الذين يستعجلون سقوط سنار في يد الدعم السريع، ويحتفلون بذلك على صفحاتهم، ان سقوط ولايات السودان في يدهم معناه سقوط الوطن).
وتابعت: (دعوا الغبينة الشخصية جانبا، ماذا تنتظرون بعد سيطرته، هل تظنون أنه سيأتي لكم بالديمقراطية؟!!، اتقوا الله في أهاليكم وبلادكم. اللهم احفظ اهلنا في السودان).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الصحفية المصرية صباح موسى: (إلى الذين يستعجلون سقوط سنار في يد الدعم السريع ويحتفلون بذلك على صفحاتهم سقوط ولايات السودان في يدهم معناه سقوط الوطن ودعوا الغبينة الشخصية جانبا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.