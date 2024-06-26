تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي باعجاب المتابعين على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شابين سودانيين يجلسان على إحدى القهاوي بالعاصمة المصرية القاهرة. https://www.facebook.com/reel/777140387953553 وردد الشابين السودانيين, أثناء جلوسهما في انتظار طلبهما, الأغنية المصرية الشهيرة “سلامات” بصوت جميل وطروب. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أبهر الشابين عامل القهوة الذي تفاعل مع أدائهما للأغنية بالرقص وهو يحمل “العصير” وسط سخرية الجمهور السوداني الذي كتب: (جنقو فيصل مالوش حل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شباب سودانيون يطربون عامل “قهوة” مصري بالقاهرة بعد ترديدهم الأغنية المصرية الشهيرة “سلامات” وساخرون: (جنقو فيصل مالوش حل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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