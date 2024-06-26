لماذا انقسمت قوى الحرية والتغيير الى مجموعتين مختلفتين ؟ ما هو السبب ؟ وما الذي حدث ومتى بدأت تنهار الأمور وتتبعثر ؟ استمع لإجابتنا التي وعدناكم بها … الخرطوم – أخبار الخليج 365

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