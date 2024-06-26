نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور حديثة للفنانة الضجة عشة الجبل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خطفت الفنانة الملقبة بالجبلية الأضواء بصورها التي تم التقاطها لها خلال جلسة حديثة. وأبهرت الجبلية, المتابعون وخصوصاً الجنس اللطيف الذي عبر عن انبهاره بإطلالته الجديدة, وكتبت إحدى المعلقات: (عملتي شنو خليتي لونك يظبط كدة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة عشة الجبل تخطف الأضواء على مواقع التواصل بجلسة تصوير جديدة والجنس اللطيف يعلق: (عملتي شنو خليتي لونك يظبط كدة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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