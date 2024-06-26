فيلم اللعب مع العيال يحقق إيرادات 25 مليون جنيه في أسبوعين

احتل فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام المركز الثاني في شباك التذاكر، وسط منافسة قوية تشهدها دور العرض السينمائية بالموسم الحالي لعيد الأضحي المبارك.
استطاع فيلم اللعب مع العيال في خلال أسبوعين فقط أن يحقق ما يقرب من 25 مليونا و255 ألف جنيه، حسب تصريحات الموزع السينمائي، محمود الدفراوي لـ«الوطن».
ويشارك في بطولة فيلم اللعب مع العيال محمد إمام وباسم سمرة، وأسماء جلال، وبيومي فؤاد، وويزو، وحجاج عبدالعظيم ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة.
تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي تشويقي من خلال مدرس تاريخ تضعه الأقدار في منطقة نائية، وهو أول تعاون بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة الذي سبق وقدم مع الزعيم عادل إمام مجموعة من الأفلام منها الإرهاب والكباب، وطيور الظلام، والمنسي، واللعب مع الكبار.
وينافس فيلم اللعب مع العيال في دور العرض السينمائية بجانب أفلام، ولاد رزق 3 وعصابة الماكس وأهل الكهف.
الوطن نيوز
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