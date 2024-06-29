اردول: تعازينا الصادقة للرفيق حاكم إقليم دارفور القائد مني أركو مناوي وأسرته الكريمة في استشهاد أخيه

تعازينا الصادقة للرفيق حاكم إقليم دارفور القائد مني أركو مناوي وأسرته الكريمة في استشهاد أخيه عباس أركو مناوي ، تقبله الله شهيدا مع رفاقه المناضلين في معركة الكرامة وانا لله وانا اليه راجعون…

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