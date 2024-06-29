النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بخطف قاصر في الإسكندرية

الاسكندرية

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، محاكمة عاملين إلى جلسة شهر يوليو المقبل، لاتهامهما بخطف طفلة، ١٦ عامًا، بالتحايل واحتجازها والتعدى عليها تحت تهديد السلاح، فيما طالبت النيابة بالقِصاص من المتهمين وإعدامهما.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار خالد محمد عبدالفتاح أبورزقة، والمستشار زين العابدين عبدالمنصف حسن، والمستشار حسام على عبدالشكور، وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادى.

الواقعة، كما سطرتها أوراق القضية المقيدة برقم ٢٥٩ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم شرطة كرموز، بدأت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بقيام المتهمين بخطف واحتجاز المجنى عليها والتعدى عليها جنسيًّا بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أنه حال سير المجنى عليها، «س»، ١٦ سنة، ليلًا، بالطريق العام، بحثًا عن وسيلة للوصول إلى ذويها، بعد أن ضلت الطريق للذهاب إلى منزل شقيقتها، حضر إليها المتهم الأول «ج. ا. ج»، عامل، موهمًا إياها بأنه سوف يقلها إلى منزل أهليتها، فأحسنت الظن به، واستقلت معه مركبة توك توك، وخلال سيرهما بالطريق تواصل المتهم الأول مع المتهم الثانى «ى. ع. ع»، عامل، وانطلق بها المتهم الأول إلى مسكن المتهم الثانى بأحد الطرق الجانبية.

مما بث الرعب في نفسها وبوصولها طلبت منهما تركها، فقاما بإدخالها عنوة واحتجازها داخل المسكن، وكان ذلك حال تعاطيهما مخدر الحشيش، وتعديا عليها جنسيًّا دون رضاها، تحت تهديد السلاح، ثم قام المتهمان بتصويرها بالهاتف الخاص بالمتهم الثانى، وأخذاها إلى الطريق العام، وتركاها، وفرا هاربين، حتى تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي ألقاها المستشار أحمد الصالحى، ممثل الادعاء من النيابة العامة، والذى طالب بالقِصاص من المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة عليهما نكالًا لجريمتهما في حق الطفلة.

وطلب ممثل الادعاء من هيئة المحكمة في مرافعته توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال: «إن المجتمع ينتظر من حضراتكم القِصاص العادل، ونطالب منصتكم العادلة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين الماثلين أمام منصتكم العادلة لتكون رادعًا وقِصاصًا من كل معتدٍ أثيم».

المصري اليوم