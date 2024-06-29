تصدرت صور لرئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش السوداني, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن البرهان, كان قد تفقد جنوده بالصفوف الأمامية بولاية سنار, وخاطبهم وبث الحماس في نفوسهم. كما ظهر رئيس مجلس السيادة في صور متداولة وهو جالس على الأرض ويشارك الجنود وبتواضع كبير الأكل في وجبتهم البسيطة التي أعدوها داخل أرض المعركة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. بعد أن خاطبهم وبث الحماس فيهم.. قائد الجيش “البرهان” يجلس على الأرض بتواضع كبير وسط جنوده ويشاركهم تناول وجبتهم البسيطة بأرض المعركة بولاية سنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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