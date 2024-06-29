شاهد بالفيديو.. التيك توكر السوداني أبو أحمد يعود لإثارة الجدل ويطلب الزواج من حسناء قابلها في جولة (عمري 35 سنة وبخلي أبوي يمشي يطلب يدك من أبوك) والحسناء توافق وتشترط عليه ترك “التيك توك”

عاد التيك توكر السوداني الشهير أبو أحمد, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك بعد ظهوره في مقطع متداول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر التيك توكر, الذي يلقب نفسه بالصاروخ الصيني, وهو يشارك في لعب جولة على التطبيق الشهير مع إحد الحسناوات.

وكعادته عرض أبو أحمد على الفتاة الزواج وأكد لها أنه على استعداد للتواصل مع والده بالسوداني ليذهب لخطبتها من والدها, خصوصاً وانهما من مدينة واحدة وهي مدينة الدويم التي تقع بولاية النيل الأبيض.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد ذكر أبو أحمد للفتاة أن عمره 35 عام ولم يسبق له الزواج من قبل.

من جانبها وافقت الفتاة على الزواج من الصاروخ الصيني, لكنها اشترطت عليه ترك تطبيق “تيك توك” نهائياً حتى لا يقابل فتيات غيرها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)