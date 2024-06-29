نشرت الفنانة السودانية ياسمين كوستي, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد سخرت الفنانة المعروفة, خلال المقطع من قوات الدعم السريع, بعد هزيمتها في مدينة سنار على يد القوات المسلحة. ووصفت ياسمين, “الدعامة” بالمرتزقة وتغنت لهم بسخرية أغنيتها الشهيرة (الدعم السريع قالوا لي انهار وشالوا باللوري يا قصب سنار). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ياسمين كوستي تسخر من “الدعامة” وتصفهم بالمرتزقة بعد هزيمتهم في سنار على يد الجيش وتغني لهم أغنيتها الشهيرة: (الدعم السريع قالوا لي انهار وشالوا باللوري يا قصب سنار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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