فرد الأمن ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه تعويض

طالب فرد الأمن ضحية إمام عاشور في واقعة التعدي عليه داخل المول، تعويضا ماليا قدره مليون جنيه من أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق. وقد أقام فرد الأمن جنحة مباشرة ضد أحمد حسن لاعب منتخب مصر الأسبق اتهمه فيها بالإساءة والتشهير بسمعته وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي. الدستور رصدت في إنفو كافة التطورات التي تشهدها قضية تعدي إمام عاشور لاعب الأهلي على فرد الأمن. جريدة الدستور

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