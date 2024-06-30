انتخابات موريتانيا: الغزواني يحصل على 54.87% بعد فرز نصف الأصوات

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، حصول الرئيس محمد ولد الغزواني على 54.87% من الأصوات بعد فرز 50.32% من صناديق الاقتراع.

وتوجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع، السبت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، مع تعهد بتعزيز الاستثمار في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا التي تتأهب لبدء إنتاج الغاز الطبيعي.

وأكد ولد الغزواني، أهمية التزام الجميع بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية.

وأشار الغزواني بعد الإدلاء بصوته، إلى أن الحملة الانتخابية، تمثل فرصة للمرشحين للتعبير عن مشروعاتهم المجتمعية في ظروف حرة ونزيهة، مجدداً حرصه على أن تكون هذه الانتخابات شفافة وذات مصداقية، مع الالتزام التام بنتائجها.

وأضاف الغزواني، أن الكلمة الفاصلة تبقى للشعب الموريتاني، الذي سيحدد رئيس البلاد للسنوات الخمس القادمة، مشدداً على أن الفائز الأول في هذه الانتخابات هو الشعب الموريتاني والديمقراطية.

وعبر عن ارتياحه لجو الهدوء والأمن والسكينة الذي تجري فيه عمليات الاقتراع على كافة التراب الوطني وبالنسبة لجالياتنا في الخارج، مجدداً حرصه على أن تكون هذه الانتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية.

التزام بالنتائج

وأكد التزامه التام بنتائج الانتخابات التي تبقى الكلمة الفصل فيها للناخب الموريتاني ليحدد ويقرر لمن يسند قيادة الوطن للسنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن الفائز الأول في النهاية هو المواطن والديمقراطية الموريتانية.

وبدأ التصويت السبت في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، وانتهى في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش وتصدر النتائج الأولية تباعاً الأحد.

وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي انطلق شوطها الأول، السبت، بلغت حتى الساعة الواحدة زوالاً، 13.24%.

ويواجه الغزواني ستة مرشحين منهم الناشط بيرام الداه أعبيد، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات عام 2019 بعد الغزواني بأكثر من 18 في المئة من الأصوات. وكان الغزواني قد انتخب لولاية أولى في ذلك العام. ومن بين منافسيه الستة الآخرين، المحامي العيد محمدن امبارك، والخبير الاقتصادي محمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص. وتتمثل القضايا الرئيسية بالنسبة لهم في مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشبان.

استقرار

وشهدت موريتانيا حالة من الاستقرار النسبي منذ انتخاب الغزواني في عام 2019 وذلك في الوقت الذي تكافح فيه دول الساحل المجاورة لموريتانيا ومنها مالي حالات تمرد لجماعات إسلامية مسلحة، وهو ما أدى إلى حدوث انقلابات عسكرية.

وقال مجاهد دورماز، المحلل البارز في شؤون غرب إفريقيا لدى شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر «من المرجح أن يفوز الرئيس الغزواني بالتصويت في الجولة الأولى».

وأضاف، «انتخاب الرئيس لولاية جديدة يعززه الفوز الساحق الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية العام الماضي». وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، فسوف تجرى جولة ثانية.

جردية الخليج