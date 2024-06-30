وزير الإعلام يتفقد الرمز الثقافي أمير التلب

اكد د. جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام وقوفه بجانب الرمز الثقافى المعروف الأستاذ امير التلب فى الظرف الصحي الذى يمر به حاليا حتى تكتمل عافيته. واشاد جراهام خلال اطمئنانه على حالة التلب بالمستشفى بالمجهودات الكبيرة التى تقوم بها وزارة الصحة لعلاجه ووقفة أهل الثقافة والإعلام بجانبه. وقال إن وزارته ستتابع حالة التلب الذى سيتم نقله إلى مروي لإكمال علاجه هناك بعد الإنتهاء من مرحلة العناية القلبية المكثفة الحالية بمستشفى عثمان دقنة. ومن جهتها أشادت اسرة التلب بوقفة وزير الثقافة والإعلام واهتمامه بحالة التلب. سونا

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