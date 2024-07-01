تجمع السودانيين الشرفاء بالخارج: ندين بأشد العبارات عدوان الميليشيا البربري الغادر على مدينة سنجة

مدينة سنجة قال تجمع السودانيين الشرفاء بالخارج بأنه يدين بأشد العبارات عدوان الميليشيا البربري الغادر على مدينة سنجة بولاية سنار وترويع الآمنين ونستنكر الصمت الدولي والتهاون تجاه هذه الجرائم. الجزيرة – السودان

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