كشفت لجان تنسيقية مقاومة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 12 آخرين، جراء هجوم بمسيرة أطلقتها مليشيا الدعم السريع، على مسجد حي (التجانية) بالفاشر اليوم الاثنين.

وقالت إن الهجوم تم أثناء وجود مصلين ونازحين بالمسجد، حيث ألقت المسيرة متفجرات في زاوية الهجرة بحي التجانية مما أدى إلى استشهاد وإصابة 20 مواطنا. والشهداء هم: مجتبي سيدي محمد

فاطمة سيدي محمد

محاسن شيخ إبراهيم مجتبى

قلائد المرجان شيخ إبراهيم مجتبى

أنوار محمد سلمي مجتبى

مجتبى محمد الغالى مجتبى

سلمى عبدالقادر محمد الحسن

محمد الغالي عبدالله التجاني أما المصابون فهم: الخليفة مجتبى

أم عيسى إبراهيم السيد

زهراء سيدي

تهاني أحمد محمد النور

ياقوت التجاني محمود

تيسير التجاني محمود

توحيد التجاني محمود

إبراهيم محمود

محمد الحبيب أحمد محمد الحسن

حمد العربي مجتبى

عبدالباقي محمد الغالي

محمد الغالي محمود

كانت هذه تفاصيل خبر مقـتل وإصابة 20 مواطنا جراء هجوم بمسيرة على مسجد بالفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.