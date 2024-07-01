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كتبت الصحفية والناشطة السودانية المعروفة رشان توفيق أوشي, تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حظيت بتفاعل واسع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الصحفية صورة للرئيس السوداني السابق عمر البشير وكتبت عليها: (شاء من شاء وأبى من أبى .. حرّم كان راجل شجاع ولو قاعد المهازل دي ما كان حصلت .. ولا حميدتي قدر رفع رأسه).
وتابعت رشان أوشي: (في زمنه حميدتي كان قاعد في الكرسي الوراء مكانه الطبيعي ككلب حراسة فقط لا غير).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. الصحفية رشان أوشي: (شاء من شاء وأبى من أبى البشير كان راجل شجاع ولو قاعد المهازل دي ما كان حصلت وفي زمنه حميدتي كان قاعد في الكرسي الوراء مكانه الطبيعي ككلب حراسة فقط لا غير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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