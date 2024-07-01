توج الإتحاد السوداني لكرة القدم, نادي الهلال بطلاً لدوري السوبر السوداني, الذي انطلق في تنزانيا بمشاركة أندية الهلال, والمريخ, وحي الوادي نيالا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شهدت المباراة الختامية أحداث مثيرة بعد رفض نادي المريخ أداء المباراة رغم وصول لاعبية لأرضية الملعب وإجراء عمليات الإحماء. وسحب الوفد الإداري للمريخ اللاعبين من أرضية ملعب عزام بتنزانيا, بعد أن طالب الوفد بإخراج كاميرات التصوير ورفض تلفزة المباراة. وبعد خروج المريخ من الملعب قام ممثلي الإتحاد السوداني لكرة القدم بتتويج الهلال بالكأس واعتبار المريخ مهزوماً 0\2. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو.. شاهد لحظات تتويج الهلال ببطولة دوري السوبر السوداني بتنزانيا بعد انسحاب المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.