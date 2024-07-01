فجر رئيس نادي المريخ السوداني المهندس عمر النمير, مفاجأة كبيرة عقب الأحداث التي شهدتها مباراة القمة بين الهلال والمريخ بتنزانيا. وكان المريخ قد رفض خوض مباراة الهلال في ختام مباريات السوبر السوداني بتنزانيا وقام الجهاز الإداري بسحب اللاعبين من ملعب المباراة احتجاجاً على وجود كاميرات تلفزة. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد كشف الإعلامي ومراسل قنوات (بي ان سبورت) الأستاذ سامر العمرابي, عن مفاجأة كبيرة. وقال العامرابي في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: بتوجيهات من رئيس النادي عمر النمير.. رئيس بعثة المريخ يتقدم بطلب لبعثة الهلال لآداء مباراة ودية بعد غدٍ الثلاثاء قبل عودة الفريق الأحمر إلى القاهرة نهاية الأسبوع لمواصلة معسكره التحضيري في الإسماعيلية.). ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر في مفاجأة كبيرة.. رئيس نادي المريخ يتقدم بطلب لبعثة الهلال لإقامة مباراة قمة جديدة بين الفريقين في تنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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