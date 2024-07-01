حظيت المرنمة هبة رمسيس, بإعجاب منقطع النظير على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ترديدها أغنية تدعو لإيقاف الحرب في السودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن هبة رمسيس, تقول في أغنيتها المؤثرة والتي حصلت على آلاف الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي (يا ربي فك الكرب نفسي أرجع ويرجع سوداني بلد الخير والحب). ووفقاً لما أورد نشطاء على فيسبوك, فإن المرنمة هبة رمسيس, هي من أقباط حي المسالمة العريق بمدينة أم درمان ووالدها القسيس المعروف رمسيس اللوز. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. القبطية السودانية “هبة” إبنة القسيس المعروف “رمسيس اللوز” تغني لوطنها السودان وتحظي بإعجاب منقطع النظير: (يا ربي فك الكرب نفسي أرجع ويرجع سوداني بلد الخير والحب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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