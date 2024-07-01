سقوط سودانيين داخل اسانسير في المهندسين بالقاهرة ونقلهم الى المستشفى

أصيب 3 أشخاص سودانيو الجنسية في حادث سقوط أسانسير بأحد العقارات بشارع شهاب متفرع من جامعة الدول – المهندسين بالجيزة، وتم نقلهم للمستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج. سقوط أسانسير المهندسين

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط أسانسير وإصابة 3 أشخاص بالمهندسين، وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع البلاغ والدفع بسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفى. القاهرة 24

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