استئناف جزئي للدراسة بولاية الخرطوم

مدرسة بشمال دارفور اوضح مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم دكتور قريب الله محمد أحمد أن الإستئناف الجزئي للدراسة بالولاية محدود فقط لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي ٢٠٢٣م وذلك بغرض المراجعة والإعداد لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة من العام الماضي ٢٠٢٣م. وأكد المدير العام أن الإستئناف لا يشمل أي فصول أو مراحل أخرى. سونا

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