ظروف قاسية تواجه السودانيين المبعدين من مصر

ناقش المدير التنفيذي لمحلية حلفا مع وفد الهلال الأحمر السوداني حلول مشاكل العائدين من مصر وأزمة المياه.
وأعلنت منصة الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن إنشاء مركزين بمعبر أرقين وإشكيت لاستقبال المبعدين.
يُذكر أن معبر أرقين الحدودي استقبل نحو 3500 مواطن سوداني مبعد من جمهورية مصر منذ عطلة عيد الأضحى المبارك.
إلى ذلك قال شهود عيان إن المبعدين منصر وصلوا إلى المعابر السودانية في ظروف غاية في السوء حيث اضطروا إلى المكوث مع انعدام لأبسط مقومات الحياة، مع تضاعف الأسعار حيث وصلت جركانة الموية العادية إلى ألف جنيه في حلفا بينما وصل سعرها في المعسكر إلى 5 آلاف جنيه.
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