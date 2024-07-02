زواج - أرشيفية تناقلت صفحات سودانية وسورية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عريس سوداني, يرتدي جلابية “الجرتق” وهو يرقص على أنغام الأغنيات السورية. وقدم العريس السوداني مع مطرب الحفل السوري فواصل من الرقص على “الدبكة” وهي رقصة فولكلورية شعبية منتشرة في بلاد الشام وهي تمثل التراث الفلكلوري لتلك البلدان, وتمارس غالباً في المهرجانات والاحتفالات الأعراس. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد نال العريس السوداني اعجاب المعلقين السوريين الذين كتبوا: (يا جمال المنظر عندما تلتقي الدبكة الدمشقية بالعرضة السودانية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يرقص على أنغام “الدبكة” السورية ونشطاء سوريون يعلقون: (يا جمال المنظر عندما تلتقي الدبكة الدمشقية بالعرضة السودانية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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