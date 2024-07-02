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نائب رئيس حزب الأمة: المنهج الإسلامي يؤخذ كهوية وليس كسلطة لدولة دينية

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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قال نائب رئيس حزب الأمة إبراهيم الأمين بأن المنهج الإسلامي يؤخذ كهوية وليس كسلطة لدولة دينية. لذلك يقال أن المطلوب قراءة جديدة ومعمقة لعلاقة الدين بالدولة.

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الجزيرة – السودان

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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