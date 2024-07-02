نائب رئيس حزب الأمة: المنهج الإسلامي يؤخذ كهوية وليس كسلطة لدولة دينية

قال نائب رئيس حزب الأمة إبراهيم الأمين بأن المنهج الإسلامي يؤخذ كهوية وليس كسلطة لدولة دينية. لذلك يقال أن المطلوب قراءة جديدة ومعمقة لعلاقة الدين بالدولة. الجزيرة – السودان

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