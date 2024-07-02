شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإثارة الجدل وتصف الشعب السوداني بالنفاق والكذب: (خليكم واضحين وحقيقيين زي أنا واضحة وصريحة)

عادت الفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت شهد, في مقطع فيديو وهي تتحدث عن الانتقادات والهجوم الذي تتعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت خلال حديثها: (المشكلة شعب منافق وكذاب.. نفس الشعب البطبل ليك هو نفس الشعب البردمك وينبزك).

وتابعيت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (إذاً أنتم بوجهين وخليكم حقيقيين زي أنا واضحة وصريحة والفي قلبي على لساني).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)