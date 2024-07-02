القضارف تعمل على توحيد القنوات لعون وإغاثة الوافدين للولاية

استقبلت ولاية القضارف خلال اليومين الماضيين عشرات المدنيين الفارين من الحرب في مناطق سيطرة ملشيا الدعم السريع وذلك نتيجة للانتهكات التي تنتهجها الملشيا تجاه المدنيين . وأكدت حكومة ولاية القضارف ضرورة توحيد القنوات لعون واغاثة الوافدين وتوفير مواقع مهيئة لاستقبال ضيوف الولاية وتقديم الخدمات المناسبة لهم. وأكد دكتور أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية الوزير المكلف خلال ترؤسه بمكتبه اليوم إجتماعا مصغرا ضم الجهات ذات الصلة بحكومة الولاية ضرورة توحيد القنوات لغوث واعانة الوافدين الفارين من الحرب. مشيرا لأهمية تهيئة مواقع لاستقبال الوافدين وتقديم الخدمات الضرورية من إيواء ووجبات غذائية وخدمات صحية لافتا لضرورة تقوية الجهود والتدخلات المبذولة من قبل حكومة الولاية والشركاء في تقديم الخدمات. إلى ذلك وقف د.أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية والوفد المرافق على عدد من المواقع المقترحة لاستقبال ضيوف الولاية من الوافدين من الولايات التي تشهد اشتباكات مشيرا لأهمية إستمرار الجهود مع كافة الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة في تقديم الخدمات للوافدين . سونا

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