الرئيسية/أخبار/ ميليشيا الدعم السريع تقصف المستشفيات في الفاشر أخبار 2024-07-02 آخر تحديث: 2024-07-02 مناوي حاكم إقليم دارفور: بعد أقل من 40 دقيقة من قصف مستشفى خاص في سوق الفاشر الكبير، تم قصف مستشفى جبل مرة بواسطة ميليشيا الدعم السريع. 2024-07-02 آخر تحديث: 2024-07-02

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