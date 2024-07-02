مادة في الزيتون تعالج السكري وتكافح السمنة

بيّنت دراسة أن حمض الإلينوليك؛ المركب الطبيعي الموجود بالزيتون، يمكن أن يخفض مستويات السكر بالدم ويعزز فقدان الوزن. وحسب «روسيا اليوم»، تفتح نتائج الدراسة، التي قادها دونغمين ليو، الأستاذ بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا، طريق تطوير منتجات طبيعية علاجية آمنة. صحيفة البيان

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