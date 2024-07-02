خطفت إبنة الفنانة السودانية الشهيرة ندى القلعة, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو حديث. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء “ود” في مقطع الفيديو بإطلالة ملفتة أثارت اهتمام المتابعين. وقامت إبنة الفنانة الشهيرة بتقليد والدتها في طريقة غنائها في بداياتها الأولى والتي كانت فيها أغنية (الشوق شاقاي شقانا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. إبنة الفنانة ندى القلعة تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بجمالها الملفت وتقوم بتقليد والدتها في طريقة غنائها القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.