مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقف علي إنجاز الشرطة الامنية بالولاية بضبطها لشبكة اجرامية تنشط في تجارة الادوية والسموم المهربة

وقف مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة د. عبدالله عبدالرحمن عبدالله علي الانجاز االامني الكبير لادارة الشرطة الامنية بمبانيها بولاية شمال كردفان بضبطها لشبكة اجرامية تنشط في تجارة الادوية والسموم المهربة من احدي دول الجوار بحضور الرائد شرطة ادم ابكر ھارون مدير الشرطة الامنية بالولاية،

والذي اوضح انه علي ضوء توفر معلومات لشعبة الميدان تفيد بتعامل بعض الاشخاص بتجارة الادوية والسموم المھربة من احدي دول الجوار عبر الميرم الي الابيض علي بموجب ذلك تم تشكيل تيم ميداني متخصص بقيادة ضابط شرطة لوضع حدا للنشاط الاجرامي لهذه الشبكة ومن خلال التحريات المكثفة تمكن التيم الميداني من ضبط عددا كبيرا من الادوية ومتھميين لايحملون تصاريح تخول لهم ممارسة المھنة ، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجھتھم بالقسم الاوسط من جهته اشاد. مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة د. عبدالله عبدالرحمن عبدالله بالانجاز الكبير واليقظة والمھنية والاحترافية لمنسوبي الادارة والتيم المنفذ للعملية موجها ببذل المزيد من الجھود لمكافحة كافة اشكال التھريب والتنسيق مع الادارات المعنية بالولاية لمزيدا من أحكام الرقابة والسيطرة علي الادوية المھربة التي تعبر الي داخل الولاية.

المكتب الصحفي للشرطة