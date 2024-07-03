ليلى عبداللطيف تثير جدلًا وتتوقع مقتل فنان وتورط ممثل عربي في فضيحة

كشفت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف عن توقعات جديدة تتعلق بالوسط الفني وأهله، وأثارت جدلًا واسعًا، عقب ظهورها في برنامج “ساعة الصفر” تقديم الإعلامي علي ياسين على قناة الجديد.

وقالت ليلى: “هناك ممثل عربي معروف سيتعرض لفضيحة، بسبب تقديم شكوى ضده بالصوت والصورة، بتهمة الاختلاس والتزوير، وقد نراه وراء القضبان بسبب هذه الفضيحة التي أراها مرتبطة بسيدة أعمال عربية، وسنراها على وسائل الإعلام تفضح هذا الممثل، وكل قضايا الاحتيال والتزوير التي طالت عدد من الأشخاص، والله يستر”.

وأشارت أنها تتوقع مقتل أحد الفنانين، وقالت: “سنسمع عن مقتل أحد الفنانين من الصف الأول بطريقة غامضة وذلك بسبب حادث مؤسف، أو بسبب عملية قتل مقصودة، بسبب أمور تخص الفلوس”.

جدير بالذكر أن ليلى عبداللطيف اعتادت مؤخرًا على إثارة الجدل بتوقعاتها التي تتعلق بالأحداث التي سيشهدها العالم، وكذلك بما تتوقع حدوثه لعدد من المشاهير وخاصة الفنانين.

مصراوي