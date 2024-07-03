زواج - أرشيفية تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع حظي باهتمام وتفاعل كبير من قبل المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع لحظات مراسم زواج فتاة سودانية على رجل خليجي وفقاً لما أورد ناشرو المقطع. https://www.facebook.com/reel/500282402436418 وتمت مراسم الزواج على أنغام أغنيات الفنانة إنصاف مدني, والتي تم تشغيلها عبر أحد الأجهزة داخل صالون المنزل. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد جاءت معظم التعليقات من الجنس اللطيف, حيث كتبت إحدى المتابعات: (انتي الوحيدة العبرتي وانتصرتي) لترد عليها معلقة أخرى: (غايتو دي الوحيدة الاستفادت من الحرب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. على أنغام الفنانة إنصاف مدني.. نازحة سودانية تتزوج من مواطن خليجي والجنس اللطيف يعلق: (انتي الوحيدة العبرتي وانتصرتي والوحيدة الاستفادت من الحرب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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