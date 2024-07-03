التقى السيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد ملك عقار اليوم بالسيد وزير الثقافة والاعلام الدكتور جرهام عبد القادر.ببورتسودان. وتناول اللقاء مقترحات وزارة الثقافة والاعلام الخاصة بمتحف ومعرض بانوراما معركة الكرامة ومشروع حماية التراث السوداني وصيانة المؤسسات الثقافية والفكرية بالاضافة الى التقرير الدوري لسير العمل في الوزارة والجهود المبذولة مع منظمة اليونسكو بشان الاثار وحمايتها. واكد نائب رئيس مجلس السيادة استمرار التعاون المثمر مع اليونسكو ، مؤمنا على اهمية المشروعات ووعد بدراستها توطئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشانها. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر عقار يطلع على مقترحات وزارةالثقافة لحمايةالتراث السوداني ومتحف بانوراما معركةالكرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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