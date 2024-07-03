خرجا ولم يعودا.. العثور على جثتي أردنيين تاها في الصحراء

سادت أجواء من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي بالأردن، عقب العثور على شخصين متوفين في منطقة صحراوية نائية في البادية الجنوبية، شرقي الجفر، بعد بلاغ ورد عن تغيبهما، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكر مصدر أمني أنه جرى إخلاء الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وفتح تحقيق بالحادثة.

ووفق تقارير إعلام محلية، فإن الشابين تحركا فجر الخميس باتجاه شرق الجفر، إلى منطقة المناوخ التي تبعد أكثر من 30 كيلومترا عن البلدة، ولا توجد بها تغطية للهواتف الجوالة.

وحسب موقع “خبرني ” المحلي، فقد عُثر على عناد حمادة أبو تايه، والشاب عناد الفتنه، في منطقتين متباعدتين في الصحراء.

يشار إلى أن هذه الواقعة تكررت في سابقا، ففي أواخر أكتوبر 2022، تم العثور على جثة شاب تاه في نفس الصحراء.

ووقتها خرج فايز النعيمات، برفقة ابن عمه وصديقه إلى صحراء الجفر، حيث تعطلت بهم المركبة، مما دفعه للبحث عن نقطة اتصال مع بقاء الاثنين الآخرين بجوار المركبة المعطلة.

وغادر الشاب المكان ولم يعد بعدها، ثم تم العثور عليه على بعد 130 كيلومتراً في الشمال الشرقي من الجفر.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها عثرت عليه بعد عمليات تمشيط واسعة بحثا عن صديقه وابن عمه، وهما بحالة صحية جيدة.

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