الحكومة الجديدة.. تعرف على مستشاري ومساعدي الرئيس السيسي

السيسي

أدى أعضاء الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين عدد من المستشاريين على النحو التالي:

الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب السيد رئيس الجمهورية.

اللواء محسن محمود علي عبد النبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

وأدى أعضاء الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وكانت “العربية.نت” قد انفردت سابقاً بملامح التشكيل الوزاري الجديد وإعلان تشكيل الحكومة، اليوم الأربعاء، وكذلك حركة المحافظين ونوابهم.

وانفردت “العربية.نت” كذلك بالتأكيد على خروج وزيرين سياديين في حكومة مدبولي وهو ما تأكد بخروج وزيري الخارجية سامح شكري ووزير العدل المستشار عمر مروان، كذلك كانت “العربية.نت” أكدت تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيراً للدفاع خلفاً للفريق أول محمد زكي، وكذلك السفير بدر عبدالعاطي وزيراً للخارجية، والدكتور أسامة الأزهري وزيراً للأوقاف.

العربية نت