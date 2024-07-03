نشر ناشط مصري, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي, حظي بمشاهدات ومشاركات عالية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تغزل الشاب المصري, في السودانيين ووصفهم بأنهم الجنسية العربية الوحيدة المريحة في السكن. https://www.facebook.com/reel/1104011304027898 ونصح الناشط جميع الذين يرغبون في سكن مشترك بأن يسكنوا مع السودانيين لأنهم طيبين وما (بعملوش قلق ولا مشاكل) على حد تعبيره. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً المصريين قاموا بمشاركة المقطع وكتبوا عليه: (فعلاً حقيقة والسودان أخت بلادي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب مصري ينصح: (الجنسية العربية الوحيدة الممكن تريحك في السكن هم السودانيين.. ناس طيبين وما بعملوش قلق ولا مشاكل) ومصريون يردون عليه: (فعلاً حقيقة والسودان أخت بلادي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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