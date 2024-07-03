شاهد بالفيديو.. الفنان عاطف السماني يقود احتفالات للجيش بمناطق أم بدة والدوحة بعد تحريرها وتنظيفها من قوات الدعم السريع والجنود يغنون معه في الشارع العام (طريق حبك)

قاد الفنان السوداني الشاب عاطف السماني, احتفالات لجنود القوات المسلحة بببعض الأحياء مدينة أم درمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, موقع فإن الفنان الذي عرف عنه مساندته القوية للجيش والوقوف مع الجنود خلال معارك القوات المسلحة, ضد قوات السريع, ظهر وهو يتوسط الجنود ويغني معهم.

https://www.facebook.com/reel/380979308328379

وكان جنود القوات المسلحة قد احتفلوا بتنظيف عدد من مناطق أم درمان أبرزها أحياء من حي أم بدة الشهير إضافة لحي الدوحة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تغنى السماني, للجنود بأغنية (طريق حبك) والتي رددها معه الضباط والجنود الحاضرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)