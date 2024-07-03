قاد الفنان السوداني الشاب عاطف السماني, احتفالات لجنود القوات المسلحة بببعض الأحياء مدينة أم درمان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, موقع فإن الفنان الذي عرف عنه مساندته القوية للجيش والوقوف مع الجنود خلال معارك القوات المسلحة, ضد قوات السريع, ظهر وهو يتوسط الجنود ويغني معهم.
https://www.facebook.com/reel/380979308328379
وكان جنود القوات المسلحة قد احتفلوا بتنظيف عدد من مناطق أم درمان أبرزها أحياء من حي أم بدة الشهير إضافة لحي الدوحة.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تغنى السماني, للجنود بأغنية (طريق حبك) والتي رددها معه الضباط والجنود الحاضرين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان عاطف السماني يقود احتفالات للجيش بمناطق أم بدة والدوحة بعد تحريرها وتنظيفها من قوات الدعم السريع والجنود يغنون معه في الشارع العام (طريق حبك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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