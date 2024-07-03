مبارك الفاضل: على القائد العام تشكيل مجموعات سريعة الحركة من القوات الخاصة والمتطوعين عاجلاً

قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل بأنه على القائد العام تشكيل مجموعات سريعة الحركة من القوات الخاصة والمتطوعين عاجلاً في جميع ولايات الإقليم الأوسط لوقف هذه الاعتداءات. الجزيرة – السودان

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