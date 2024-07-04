شاهد بالفيديو.. مواطن مصري يؤكد ترحيل شباب سودانيون بعد ضبطهم داخل حفل للفنانة مروة الدولية ويسخر: (الشباب الموجودين في مصر عندكم نفس ترقصوا وأهلكم بموتوا؟ ومين البحرر لكم بلدكم؟)

نشر مواطن مصري مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي, حظي باهتمام كبير داخل السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد المواطن المصري صحة الأخبار المتداولة قبل أيام وتتحدث عن ترحيل شباب سودانيين إلى معبر أرقين, بعد ضبطهم بدون إقامات رسمية داخل حفل سوداني بأحد أحياء القاهرة.

وكانت أخبار تحدثت عن ترحيل الشباب بعد ضبطهم بدون أوراق رسمية في حفل أحيته الفنانة الضجة مروة الدولية.

وسخر المصري بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين من أفعال بعض الشباب السودانيين في مصر, والتي تمثلت في حضورهم لحفلات غنائية والرقص فيها رغم ما تعانيه بلادهم.

وقال في حديثه الذي حظي بتفاعل كبير: (الشباب الموجودين في مصر عندكم نفس ترقصوا وأهلكم بموتوا؟ ومين البحرر لكم بلدكم؟).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)