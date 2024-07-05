إسبانيا “تحبس أنفاس” الألمان وتطيح بهم خارج اليورو

أطاحت إسبانيا، بألمانيا من ربع نهائي يورو 2024، بعد التغلب عليها (2-1) بعد اللجوء للأوقات الإضافية، مساء الجمعة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب إم إتش بي أرينا.
سجل ثنائية إسبانيا داني أولمو في الدقيقة (51)، وميكيل ميرينو في الدقيقة (119)، بينما سجل هدف ألمانيا الوحيد فلوريان فيرتز في الدقيقة (89).
وتنتظر إسبانيا في نصف النهائي، الفائز من مباراة البرتغال وفرنسا، التي تقام مساء الجمعة.
كووورة
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