تأهل منتخب فرنسا إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، عقب تغلبه على البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة (5-3) في ربع النهائي. الوقت الأصلي والإضافي من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتجه اللقاء لركلات الترجيح التي حسمت فوز الديوك الفرنسية. بهذا الانتصار، ضرب المنتخب الفرنسي موعدا ناريا مع نظيره الإسباني في الدور نصف النهائي.شهدت الركلات الترجيحية إهدار جواو فيليكس من جانب البرتغال، فيما تميز لاعبوا المنتخب الفرنسي وسجلوا الركلات الخمسة لتتأهل الديوك لنصف النهائي. كووورة

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تقصي البرتغال وتضرب موعدا مع إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.