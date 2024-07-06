«الاستئناف» تقضى بإيقاف حبس المتهم بقتل طبيبة التجمع

قضت محكمة جنح مستأنف التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بقبول استئناف المتهم بالتسبب في قتل طبيبة التجمع، بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، كما قضت بحبسه سنة مع الإيقاف. وذلك يوم الخميس.

وكانت محكمة جنح التجمع، قضت بمعاقبة المتهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ «طبيبة التجمع»، ما تسبّب في وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.

وأوضحت دفاع أسرة المجني عليها، أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقًا للقانون، وما تسبب في وقوع الحادث ووفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي.

المصري اليوم