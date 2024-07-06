مدير شرطة ولاية القضارف يتفقد سير العمل بمحلية القلابات الغربية

تفقد اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد مدير شرطة ولاية القضارف رفقة مدير جهاز المخابرات العامة ومدير دائرة الطواريء والعمليات شرطة محلية القلابات الغربية بحضور لجنة أمن المحلية والادارات الأهلية. وتأتي الزيارة للوقوف على الاحوال الأمنية والجنائية بالمحلية بجانب تفقد بيئة العمل للوقوف على المشاكل والعمل على تذليل كافة العقبات الي ذلك عقد مدير شرطة الولاية اجتماعا مع الضباط بالمحليه تلقي من خلاله تنويرا مفصلا عن اداء قوات الشرطة بالمحلية والخطط والبرامج الخاصة بسير العمل، كما عقد اجتماعا مع الادارات الأهلية بالمنطقه اكدوا من خلاله دعمهم للقوات المسلحة والقوات النظامية الاخري ووقوفهم صفا واحد في وجه جميع المهددات الامنية. العقيد شرطة خالد مهدي مدير شرطة محلية القلابات الغربية( كساب) أكد ان شرطة المحلية في أتم الاستعداد والوقوف سدا منيعا لكل من تسول له نفسه العبث بامن وممتلكات المواطنين كما استمع سيادته لجميع المشاكل التي تواجه قوة شرطة محليه القلابات وتعهد بتوفير كافه معينات العمل التي تساعد في تأدية واجبهم باكمل وجه مؤكدا ان الشرطة ستظل سندا وعونا للقوات المسلحة في معركة الكرامة. المكتب الصحفي للشرطة

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